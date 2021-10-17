Ege’yi yağmur ve fırtına vurdu

EGE Bölgesi'nde dün gün boyu etkili olan sağanak yağış ve fırtına birçok ilde hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına tekne ve botları alabora edip ağaçları devirirken, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çevre yolunda oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir motosiklet sular altında kaldı. Suya gömülen bir araçta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İlçede fırtına dolayısıyla ağaçlar yola devrildi. Söke'de sele teslim olan Yenidoğan mahallesinde yollarda göçükler oluştu. Nazilli'de de 10 dakika etkili olan dolu sonrası etraf beyaza büründü. İlçede apartmanların giriş katında bulunan daire ve işyerlerini yağmur suları bastı.

TEKNELER HASAR GÖRDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına bir yelkenli tırhandili karaya sürükledi, bir şişme bot ile sandal battı, iskelede bağlı teknelerde hasar oluştu. Menteşe'de yağmur sularının neden olduğu taşkında tarım arazileri sular altında kalırken, taşkında 2 kuzu ile 8 civciv telef oldu. Dalaman-Narlı-Acıpayam yolu aşırı yağıştan dolayı dağdan kopan dev kayalar yola düştü. Yolu tamamen kapatan kayalar yolu bir süre trafiğe kapattı.

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