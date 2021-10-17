Iç organları yerine alınınca çok sevdiği futbola geri dönebildi

İZMİR'DE, 5 yıl önce futbolcu lisansı çıkarmak için gittiği hastanede mide, bağırsak ve dalağının akciğerlerinin olduğu bölüme kadar çıktığı belirlenen Arda İnci (14), zorlu bir ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak çok sevdiği futbola geri döndü. 'Yüksek ölüm riskli' ameliyatla iç organları olması gereken yerlerine alınan İnci, ileride milli kalecilik yapmayı hayal ettiğini söyledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akar da "Arda bize geldiğinde 9 yaşındaydı. Aslında şikayeti yoktu. Rapor için gelen anne-babalar genellikle vakit kaybı olmaması için bir an önce vermemizi istiyorlar ancak yapılan incelemeler, bu olayda olduğu gibi hayat kurtarıcı olabiliyor" diye konuştu.