  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kullandığı traktörün altında can verdi

Kullandığı traktörün altında can verdi

Kullandığı traktörün altında can verdi

17.10.2021

İZMİR'İN Kiraz ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Örencik Mahallesi Zeybekler mevkiinde meydana geldi. Kazım Yörük (50) yönetimindeki 20 NN 064 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yörük'ün yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

■ SEVAL KONURALP

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kullandığı traktörün altında can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.