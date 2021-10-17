Kullandığı traktörün altında can verdi

İZMİR'İN Kiraz ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesiyle aracın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Örencik Mahallesi Zeybekler mevkiinde meydana geldi. Kazım Yörük (50) yönetimindeki 20 NN 064 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yörük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yörük'ün yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.
■ SEVAL KONURALP
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