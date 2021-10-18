CHP geri adım attı cami vetosu kalktı

İzmir'in Çiğli ilçesi Yakakent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların 16 yıllık cami özlemi, Yeni Asır'ın etkili haberciliği ile sona eriyor. Camiyi veto eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyeleri, Yeni Asır'ın manşet haberinin ardından geri adım atmak zorunda kaldı. Caminin önünü açan imar planı düzenlemesi bu defa oy birliğiyle kabul edildi. Dün caminin yapılacağı alanda toplanan Yakakentli vatandaşlar, Yeni Asır'a verdiği destek için teşekkür etti. Düzenlemenin geçmesi için çalışan İmar Komisyonu'nun AK Partili üyesi Hüsnü Boztepe'den de caminin temelinin herkesin katılımıyla atılması çağrısı geldi.

BAKANLIKTAN İZİN ALDILAR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na ön izinle tahsis ettiği alana kurulacak cami, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan onay alınmasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonundaki CHP'li üyelerin vetosuna takılmıştı. AK Partili üyelerin çabalarına rağmen Komisyon Başkanı İrfan Önal ile CHP'li üyeler Murat Aydın, Ali Bor, İbrahim Ulaş Polat ve İrfan Dal gerekli imar plan değişikliğine karşı "hayır" oyu kullanmıştı. Yeni Asır konuyu geçtiğimiz günlerde manşetinden gündeme getirerek vatandaşın sesi oldu.



SOYER, YURT DIŞINDAN ARADI

YENİ Asır'ın manşetinin çıktığı gün Macaristan'da olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yakakent Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanvekili ve genel sekreteri Bahattin Kılıç'ı aradı ve döndüğünde konuyla ilgileneceği sözü verdi. Yeni Asır'ın haberinin ardından komisyonda cami için alınan ret kararı Meclis toplantısının gündemine getirilmedi. Bu arada yeniden toplanan İmar Komisyonu, konuyu tekrar görüştü ve imar plan değişikliğinin önünü açtı. Oybirliği ile alınan karar mecliste de kabul edildi.



Bahattin Kılıç



YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR

DÜN caminin yapılacağı alanda toplanan Yakakent Mahallesi sakinleri Yeni Asır'a teşekkür ederek, "Bizim sesimiz oldunuz ve yıllardır yapılması için uğraştığımız caminin önünde artık engel kalmadı. Çok teşekkür ediyoruz" dedi. Yeni Asır'ın kendilerine verdiği destek sayesinde camilerine kavuşacak olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Dernek Başkanvekili Bahattin Kılıç, "Yeni Asır sesimiz oldu. Değişen imar planının askı süreci bittikten sonra gerekli prosedürü tamamlayıp hayırseverimizle birlikte caminin temelini en yakın zamanda atacağız. Çok sevinçliyiz" diye konuştu





BOZTEPE: TEMELİNİ HEP BİRLİKTE ATALIM

CAMİ ile ilgili düzenlemenin kabul edilmesi için mücadele veren İmar Komisyonu'nun AK Partili üyelerinden Hüsnü Boztepe de kararın hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti. Boztepe, "Umarız camimizin temelini de en kısa sürede hep birlikte atarız. CHP'li komisyon ve meclis üyesi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. 22 bin vatandaşın 16 yıllık özleminin son bulması için çok önemli bir karar alındı. Caminin kurulacağı alan 3 bin metrekareden mevzuat çerçevesinde vatandaşların da onayıyla 2 bin 500 metrekareye düşürüldü, yani neredeyse hiç kayıp olmadan kabul edildi. Çevresi de zaten vatandaşlarımızın da çabasıyla ağaçlandırılacaktır. Yapılacak camimizde tüm vatandaşlarımıza hayırlı ibadetler diliyoruz" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ

Cami mücadelesi CHP’ye takıldı