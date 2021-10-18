Kazada ölen yeğeninin acısına dayanamadı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araç, anne ve bebek arabasında bulunan iki çocuğuna çarptı. Kazada 4 yaşındaki kız hayatını kaybederken, taziye sırasında fenalaşarak kalp krizi geçiren küçük kızın teyzesi de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

SÜRÜCÜ KAÇMAK İSTEDİ

Olay, Torbalı'nın Atatürk mahallesinde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü İbrahim G, anne ve bebek arabasında bulunan iki çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve çocuklar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Anne ve bir çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, 4 yaşındaki Hiranur Akdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya yol açan otomobil sürücüsü İbrahim G. ise aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu kıskıvrak yakalandı.

İKİNCİ ACIYI YAŞADILAR

Küçük kızın geçtiğimiz gün gözyaşlarıyla toprağa verilmesinin ardından, taziye sırasında Hiranur'un 31 yaşındaki teyzesi Özlem Demir de üzüntüden kalp krizi geçirdi. Bir anda yığılıp kalan genç kadın yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acılı aile vefat haberiyle ikinci kez yıkılırken, yakalanan araç sürücüsü İbrahim G. ise çıkarıldığı mahkemede cezaevine gönderildi. 4 yaşında yaşama gözlerini yuman Hiranur'un dedesinin, Torbalı'nın Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Aydın Ayaydın olduğu öğrenildi.

Ömer DUR