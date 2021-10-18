Konak’ta moloz döken kamyon şoförüne suçüstü

KONAK Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şubesi işbirliğiyle yapılan operasyonda, kaçak moloz döken kamyon sürücüsü suçüstü yakalandı. Sürücüye 16 bin 330 lira para cezası verildi. Baskında bir kamyon şoförü Halkapınar'da yol kenarına moloz dökerken yakalandı. Halkapınar İstiklal Şehitliği'nin bulunduğu, inşaat alanlarının yoğun olduğu Halkapınar 1558 Sokak'ta yol kenarına moloz döken şoföre hem kaçak moloz dökümünden hem de trafik kurallarını ihlalden, en yüksek limitten para cezası kesildi.