Mozart'ın "Sihirli Flüt"ü İzmir'de sahnelenecek

İZDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun bir aradan sonra sahnelenecek Sihirli Flüt, opera sergilenişine uygun biçimde kısaltılan dekor ve kostümlü "konser sunumu" versiyonuyla Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşacak.

Barış Meydan tarafından sahneye konulacak olan eser, 23-26 Ekim ile 2-30 Kasım tarihlerinde de izlenebilecek.

Tulio Gagliardo'nun orkestra, Orhan Öner Özcan'ın ise koro şefliğini yapacağı Sihirli Flüt eserinde Erdem Erdoğan, Burak Dabakoğlu, Muzaffer Soydan, Mehmet Alp Özkazanç, Eylem Demirhan Duru, Derya Kırcalı Gürlük, Ayşe Şener Özmen, Sabri Çapanoğlu, Soner Yıldırım, Barış Yener, Christopher Gagliardo, Nejad Beğde, Eray Kocatürk, Cihan Özmen, Sezgi Elhüseyni, Melisa Yenal, Şeniz Çimen, Esra Kocatürk, Elif Şehir, Özlem Ateş Aksungur, Beril El, Ayşe Şenogul, Beste Güler Aslan, Melisa Özdemir, Burcu Ömür Zeybek, Eda Çapanoğlu, Başak Karataş ve Evrim Keskin başrolleri paylaşacak.

Koro sanatçısı Başak Narin'in "anlatıcı" olarak yer aldığı eserde izleyici sahnelenen performansların bağlamı hakkında atmosfere uygun bir dille bilgilendirilecek.

Başkemancı Tolga Kulak da sahne üstünde performansa dahil olacak.

Sihirli Flüt eserinde, Serdar Başbuğ kostüm tasarımını, Sevcan Yenihayat Horozgil kostüm düzenlemeyi, Serkan Şentürk ışık tasarımı ve Ahmet Şeren de projeksiyonu üstleniyor.