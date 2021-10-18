Rıfat’ın ölümünde cinayet soruşturması

İzmir'in Buca ilçesinde, Rıfat Dökmeci (24) evinde karın bölgesinden tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eşi ile aralarında sorun yaşadığı öğrenilen gencin, cesedinin bulunmasından bir süre önce kardeşi Murat Dökmeci'yi arayarak intihar edeceğini söylediği ortaya çıktı.





KARDEŞİNE HABER VERMİŞ

Rıfat Dökmeci'nin cansız bedenine, ölmeden önce aradığı kardeşi ile akrabalarının eve gitmesiyle ulaşıldı. Kanlar içinde yerde yatarken bulunan Dökmeci'nin, eve gelen sağlık ekipleri tarafından karnından vurulduğu ve olay yerinde can verdiği belirlenirken, polisin olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek üzere soruşturma başlattığı bildirildi. Son bir hafta içinde üç cinayetin işlendiği Buca, yine bir ölüm olayıyla sarsıldı. Olay ilçeye bağlı Yaylacık mahallesinde önceki akşam saat 23.25 sıralarında, 191/3 sokakta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eşiyle sorunlar yaşadığı ileri sürülen Rıfat Dökmeci, kardeşi Murat Dökmeci'yi telefonla arayarak alkol aldığını ve intihar edeceğini söyledi. Ağabeyinin intihar edeceğini söylemesi üzerine yanına akrabalarını alarak eve koşturan kardeşi Murat Dökmeci, bu sırada dairenin kapısının da açık olduğunu fark etti. İçeri giren Dökmeci ve akrabaları, ağabey Rıfat Dökmeci'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.



OTOPSİSİ YAPILACAK

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat Dökmeci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, karnından tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Dökmeci'nin intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı. Talihsiz gencin cansız bedeni ise otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL