Tarla husumetlisi iki aile düğünde kapıştı

İzmir Bornova'da evlenen Alican Özkan ile Nursena C. çiftinin düğün törenlerinin yapıldığı salonda çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Korkunç olay, Kemalpaşa mahallesindeki düğün salonunda önceki gece 23.30 sıralarında meydana geldi.

DAMAT DA YARALANDI

Alican Özkan ile Nursena C'nin düğününde karşılaşan ve aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Özkan ile Daşdan aileleri arasında tartışma çıktı. Servet Daşdan (23), Uğur Daşdan, Nusret Daşdan ve Cevat Daşdan ile Yavuz Özkan, Kenan Özkan, damat Alican Özkan, Evren Özkan, Fuat Yaşar ve Hasan Ali Yaşar'ın (30) karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. Olayda Servet Daşdan göğsünden iki bıçak darbesi, Uğur Daşdan, Nusret Daşdan, Yavuz Özkan, Cevat Daşdan ile damat Alican Özkan ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Servet Daşdan, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının ise durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili Kenan Yaşar ile Hasan Ali Yaşar, suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

FATİH ŞENDİL (HABER MERKEZİ)