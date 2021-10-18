Tire’de şehit evini soyan şebeke yakayı ele verdi

İZMİR Tire'de, iki evi soyan üç kişi yakalandı. Aydın Nazilli'de ikamet ettikleri anlaşılan şüpheliler A.G, Y.B. ve E.U'nun birçok suçtan sabıkası olduğu anlaşıldı. İlçede, bir şehit evine ve avukat Gökberk T'nin konutuna giren A.G, Y.B. ve E.U adlı hırsızlar soygundan sonra bir otomobille kayıplara karıştı. Tire polisinin güvenlik kameralarıyla yerleri belirlenen hırsızlar kıskıvrak yakalanırken, içlerinde bulundukları otomobilde 50 bin lira değerinde çok sayıda ziynet eşyası ve bin lira nakit para ele geçirildi.

■ NADİR UYSAL