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Haberler İzmir Akgün çifti akademide devler ligine yükseldi

Akgün çifti akademide devler ligine yükseldi

Akgün çifti akademide devler ligine yükseldi

19.10.2021

İZMİRLİ Akgün çiftinin üniversitede başlayan yolculuğu, önce hayat boyu sürecek aşka, ardından 4 bin 200 bin kilometre uzaklıktaki İskoçya'ya uzanan bir başarı öyküsüne dönüştü. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) çift anadal yaparak Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği bölümlerini bitiren Özgür Akgün (35), İngilizce konuşulan ülkelerdeki en eski üniversiteler arasında bu yıl Cambridge ve Oxford'u geçerek birinci sırada yer alan, 600 yıllık İskoçya St Andrews Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu. Lojistik Yönetimi bölümünü bitiren Emine Zehra Yurtkulu Akgün (35) ise İskoçya'nın başarılı üniversitelerinden Edinburgh Napier Üniversitesi'nde 'asistan profesör' unvanını aldı.
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