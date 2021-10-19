Baba gel imza at

İzmirli bir çocuk annesi Aynur Zengin, 32 yıldır yüzünü bile görmediği babasını arıyor. Vefat eden amcasının mirasından yararlanabilmesi için babasının imzasının gerekli olduğunu söyleyen Zengin babasına şöyle sesleniyor: "Bize babalık yapmadın. Bari şimdi gel bir imza at."

Nüfus kayıt örneğinden babasının sağ olduğunu ve Almanya'da yaşadığı öğrenen Aynur Zengin, "Babamla annem biz küçükken boşanmış. Ben hatırlamıyorum, yüzünü bile görmedim. Elimde sadece 40 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı var. Almanya'da başkasıyla evlenmiş ve çocukları olmuş. Ben onu parası için aramıyorum. Sadece imzası gerekiyor. İzmir'e gelip imza atmasını istiyorum" dedi.

9 YIL ÖNCE AMCASI ÖLDÜ

İzmir'de kısa süre önce geçirdiği rahatsızlık sonrası eşi İsmail Zengin'i kaybeden bir çocuk annesi Aynur Zengin, 9 yıl önce önce ölen ve çocuğu olmadığı için mirasçısı bulunmayan amcası Yakup Bostancı'nın mirasından yararlanmak istedi. Ancak bu kez karşısına mal paylaşımı için babası çıktı. Amcasının çocuğu olmadığı için babasının imzasının gerektiğini öğrendi.

'BARİ ŞİMDİ BABALIK YAP'

Aynur Zengin, "Annem Nazife Çapaklı, 1980 yılında babam Seyfi Bostancı'dan ayrılmış. Babam Almanya'ya gitmiş, O tarihten sonra beni hiç aramadı. Elimde sadece fotoğraflar ve nüfus kayıt örneği var. Babam bize bugüne kadar babalık yapmadı. En azından şimdi yapsın ve İzmir'e gelip amcamın miras işi için imza versin. Para için onu arasak, 32 yılda arar bulurduk. İçleri rahat etsin. Babamdan tek beklentimiz bir imza" dedi.

FATİH ŞENDİL