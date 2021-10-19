‘Bizim adımıza SMS atan şirketin bilgileri çalındı’

İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (KÇÜ) öğrencileri arasında panik yaratan siber saldırı ve önemli kişisel verilerin kötü ellere geçtiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Genel Sekreter Nurettin Memur, "Verilerin çalındığı bilgisi doğru değildir. Sadece toplu SMS atmak için Ankara'dan hizmet aldığımız şirketin bazı bilgileri çalınmıştır" dedi. Memur, konuyla ilgili gerekli soruşturmayı başlattıklarını söyledi.

■ FATİH ŞENDİL