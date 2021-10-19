  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ‘Bizim adımıza SMS atan şirketin bilgileri çalındı’

‘Bizim adımıza SMS atan şirketin bilgileri çalındı’

19.10.2021

İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi (KÇÜ) öğrencileri arasında panik yaratan siber saldırı ve önemli kişisel verilerin kötü ellere geçtiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Genel Sekreter Nurettin Memur, "Verilerin çalındığı bilgisi doğru değildir. Sadece toplu SMS atmak için Ankara'dan hizmet aldığımız şirketin bazı bilgileri çalınmıştır" dedi. Memur, konuyla ilgili gerekli soruşturmayı başlattıklarını söyledi.

■ FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Bizim adımıza SMS atan şirketin bilgileri çalındı’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.