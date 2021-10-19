Ev arkadaşı cinayet kurbanı Sena’yı anlattı

İZMİR'İN Buca ilçesinde 25 yaşındaki İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) ev arkadaşı Büşra Doğan'ın sosyal medya hesabından yazdıkları okuyanları duygulandırdı. Doğan son görüntülerini paylaştığı arkadaşıyla ilgili önemli ifadeler kullandı.

BÜŞRA Doğan'ın "Benim kanım, canım dostum aynı evi aynı ekmeği aynı kabı paylaştığım kız kardeşim öldürüldü. Reddetmenin karşılığı ölüm mü? Öldürülmek mi? Karıncayı bile incitmeyen meleğim bunu hak etmedi. Sen bugün uçup gittin. Yarın belki ben de gideceğim" şeklinde yazması okuyanları duygulandırdı.

DİĞER