Evinde ölü bulunan genç toprağa verildi

İzmir'de evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Rıfat Dökmeci (24) memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi 191/3 Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında yaşayan ve evli olduğu öğrenilen Rıfat Dökmeci'den haber alamayan yakınları, Dökmeci'nin dairesine gitti.

Önceki gece saat 23.30 sıralarında kapının açık olduğunu fark ederek içeri giren yakınları Dökmeci'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Dökmeci'nin karın bölgesinden tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dökmeci için memleketi Kula'da cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Dökmeci'nin cenazesi Kula'da toprağa verildi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ilk incelemede intihar ettiğinin belirlendiği öğrenildi.