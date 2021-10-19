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Haberler İzmir İşçi yeleği giyip fiber kablo çaldılar

İşçi yeleği giyip fiber kablo çaldılar

İşçi yeleği giyip fiber kablo çaldılar

19.10.2021

İZMİR Karabağlar'da, bir telekomünikasyon şirketi yetkilisi, internetin kesik olduğuna dair aldığı şikayet üzerine sokakta araştırma yaptı. Yapılan çalışmada iki rögarın içerisindeki bakır kabloların çalınmış olduğu görüldü. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalarda kamera görüntülerini inceleyerek çalışma başlattı. Görüntülerde şüphelilerin yetkililerin giydiği iş yeleklerinden giyerek fiber kabloları çaldığı anlaşıldı. Yakalanan şüpheliler M.S.K, F.Ö, M.Ş. çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
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