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Haberler İzmir İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA

19.10.2021, 16:54

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca, Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 27 yabancı uyruklu kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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