Kemalpaşa Mahallesi'ndeki olayın ardından H.A.Y'yi gözaltına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düğün salonundaki kamera kayıtlarını inceledi.
Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen F.Y, K.Ö. ve F.Y'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı da tutuklandı.
Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki bir düğün salonunda, 17 Ekim'de aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında kavga çıkmıştı.
Bıçaklı kavgada yaralanan Servet Daşdan (23) kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Damat A.Ö'nün de aralarında olduğu 3 kişi yaralanmıştı. Polis, kavgaya ilişkin H.A.İ'yi gözaltına almıştı.
İzmir'de 1 kişinin öldüğü düğündeki kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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