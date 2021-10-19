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Haberler İzmir İzmir'de 1 kişinin öldüğü düğündeki kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

İzmir'de 1 kişinin öldüğü düğündeki kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Son dakika... İzmir'in Bornova ilçesinde bir düğünde, 23 yaşındaki bir gencin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir’de 1 kişinin öldüğü düğündeki kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
AA

19.10.2021, 11:57

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki olayın ardından H.A.Y'yi gözaltına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düğün salonundaki kamera kayıtlarını inceledi.

Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen F.Y, K.Ö. ve F.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı da tutuklandı.

Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'taki bir düğün salonunda, 17 Ekim'de aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında kavga çıkmıştı.

Bıçaklı kavgada yaralanan Servet Daşdan (23) kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Damat A.Ö'nün de aralarında olduğu 3 kişi yaralanmıştı. Polis, kavgaya ilişkin H.A.İ'yi gözaltına almıştı.

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