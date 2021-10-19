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Haberler İzmir Kraliçelerin kraliçesi!

Kraliçelerin kraliçesi!

Önceden her arı sokmasında hastanelik olan 43 yaşındaki Özşahin, arıcılık sayesinde alerjisini de yendi.

Kraliçelerin kraliçesi!

19.10.2021

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Aslıhan Özşahin, hem hobi olsun hem de mevsim geçişlerinde hastalanan çocuklarının bağışıklığı güçlensin diye arıcılığa başladı.
ARI sokmasına alerjisi olmasına rağmen 5 yıl önce evinin bahçesine koyduğu 2 kovanı 450 kovana çıkartan Özşahin, şimdilerde yılda 4 tonun üzerinde bal, 7 binin üzerinde de kraliçe arı üretiyor.

METİN BURMALI

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