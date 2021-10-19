Kraliçelerin kraliçesi!

İZMİR'İN Seferihisar ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Aslıhan Özşahin, hem hobi olsun hem de mevsim geçişlerinde hastalanan çocuklarının bağışıklığı güçlensin diye arıcılığa başladı.

ARI sokmasına alerjisi olmasına rağmen 5 yıl önce evinin bahçesine koyduğu 2 kovanı 450 kovana çıkartan Özşahin, şimdilerde yılda 4 tonun üzerinde bal, 7 binin üzerinde de kraliçe arı üretiyor.

METİN BURMALI