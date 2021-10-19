Ne olur çocuklarınıza aşı yaptırın

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde korona virüse yakalana, kaldırıldığı hastanede kalp büyümesi rahatsızlığı olduğu ortaya çıkan ve evdeki karantinada fenalaşarak hayatını kaybeden Furkan Esen'in (12) annesi Sevim Esen (42), ailelere aşı çağrısı yaptı. Esen, "Çocuğumuza aşı yaptıramamıştık" dedi. Torbalı ilçesinde prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikada çalışan işçi Mikail (42) ile ev kadını Sevim Esen çiftinin 3 çocuğundan biri olan Furkan Esen'in, 29 Eylül'de korona virüs testi pozitif çıktı.

1 GÜN SONRA FENALAŞTI

CENGİZ Topel Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Esen, evde karantinaya alındı. 1 gün sonra fenalaşan Esen, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu Esen'in, erken dönemde başladığı anlaşılan kalbinde büyüme sorunu olduğu ortaya çıktı. Esen, 2 Ekim'de yaşamını yitirdi. Ölüm raporuna 'bulaşıcı hastalıktan doğal ölüm' yazılan Esen, aynı gün toprağa verildi.

AİLELERE aşı çağrısı yapan anne Sevim Esen, "Çocuğuma aşı yaptırırdım. Gözümü kırpmadan. Ne olur, aileler 12 yaş üzeri çocuklarına aşı yaptırsınlar. Eşim ile aşımızı olduk. Ancak bize herhangi bir bilgi gelmediği için çocuğumuza aşı yaptıramamıştık" ifadelerini kullandı.