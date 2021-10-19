‘Yanlış iğne ölüme neden oldu’ iddiası

İZMİR'İN Menemen ilçesinde iddialara göre, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Müzeyyen Kaya (54), başka hastaya yapılması gereken iğne yüzünden öldü. Talihsiz kadın 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken, yanlışlıkla iğne yapıldığı tutanaklara da yansıdı. Olayda doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçlarken, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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