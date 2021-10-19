İZMİR'İN Menemen ilçesinde iddialara göre, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Müzeyyen Kaya (54), başka hastaya yapılması gereken iğne yüzünden öldü. Talihsiz kadın 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken, yanlışlıkla iğne yapıldığı tutanaklara da yansıdı. Olayda doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçlarken, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
‘Yanlış iğne ölüme neden oldu’ iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.