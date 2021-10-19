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Haberler İzmir ‘Yanlış iğne ölüme neden oldu’ iddiası

‘Yanlış iğne ölüme neden oldu’ iddiası

19.10.2021

İZMİR'İN Menemen ilçesinde iddialara göre, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Müzeyyen Kaya (54), başka hastaya yapılması gereken iğne yüzünden öldü. Talihsiz kadın 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken, yanlışlıkla iğne yapıldığı tutanaklara da yansıdı. Olayda doktor hemşireyi, hemşire ise doktoru suçlarken, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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