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Haberler İzmir ‘Atıl okul binasında kurs açılsın’

‘Atıl okul binasında kurs açılsın’

‘Atıl okul binasında kurs açılsın’

20.10.2021

TİRE Çiniyeri köyünde, yıllardır atıl duran okul binasında köylülere eğitici kurslar açılmasını isteyen vatandaşlar, "Boş duran bina çürümeye terk edildi" dedi. Köylerinde taşımalı eğitimin başlamasıyla ilkokul binasının yıllar önce terk edildiğini hatırlatan Çiniyeri sakinleri, "Bina, değişik amaçlarla kullanılabilir. Kadınlarımıza yönelik kurslar açılabileceği gibi misafir konuk evi olabilir. Uzun yıllardır bir çivi bile çakılmayan binanın hali içler acısı. Yeter ki mezbelelik haline gelen okul binası kurtulsun" dedi.

■ NADİR UYSAL

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