Ceren namlunun ucundan döndü

İzmir'in Buca ilçesinde evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan Rıfat Dökmeci Kula'da son yolculuğuna uğurlandı. Kocasının intihar ettiğinden şüphesi olmadığını belirten Ceren Keleş Dökmeci, eşinin olaydan bir gün önce kendisine de silah çektiğini ve silah tutukluk yaptığı için mucize eseri yaşadığını söyledi. Buca ilçesi Yaylacık Mahallesi 191/3 Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında yaşayan ve evli olduğu öğrenilen Rıfat Dökmeci'den (24) haber alamayan yakınları, Dökmeci'yi evinde kanlar içinde bulmuştu. Adrese gelen sağlık ekiplerince Dökmeci'nin karın bölgesinden tabancayla vurulduğu ve kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Dökmeci'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Dökmeci'nin cenazesi Kula'da toprağa verilmişti.

BANA ATEŞ ETTİ

Öte yandan Ceren Keleş Dökmeci'nin bir gün önce kavga ettikleri için Rıfat Dökmeci tarafından kovulduğu için olay anında evde olmadığı öğrenildi. Ceren Keleş Dökmeci olayın kesinlikle intihar olduğunu belirtirken Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Fatih Şendil'e çarpıcı iddialarda bulundu. Cep telefonu ile ulaştığmız Ceren Keleş Dökmeci şunları anlattı: 'Önümüzdeki ay evliliğimizin üçüncü yılı olacak. Ama son bir iki aydır sürekli kavga ediyoruz. Beni darp ediyor. Olaydan bir gün önce kavga etmiştik ve aynı silahla bana ateş etti ancak ancak silah tutukluk yaptığı için patlamadı. 'Kahretsin şanslısın' deyip silahın kabzası ile sırtıma vurdu. Sonra da amcamı arayıp 'Gelin kızınızı alın, elimden kaza çıkacak' dedi. Amcam gelip beni götürdü. Bir kaç parça giysi ile evden çıktım. Ertesin gün aradı açmadım. Akşamına da intihar etmiş. Öncesinde de kayınbiraderime telefon açıp 'intihar edeceğim' demiş. Gittiklerinde kapı açıkmış. Hem kendini hem ailesini hem de beni yaktı" dedi.

FATİH ŞENDİL