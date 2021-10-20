Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya baskın düzenlendi.
Ekipler tarafından, depoda yapılan aramalarda; 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
İzmir’de 110 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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