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İzmir’de 110 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’de polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.