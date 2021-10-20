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Haberler İzmir Kümes hayvanları okul bahçesinde

Kümes hayvanları okul bahçesinde

Kümes hayvanları okul bahçesinde

20.10.2021

İZMİR Gaziemir'de Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde çiftlik kuruldu. Aralarında, tavşan, kaz, Pekin Ördeği ve tavukların da bulunduğu kümes hayvanlarını besleyen öğrenciler, kuluçka makinesinde dölledikleri yumurtalardan çıkan civcivleri de büyütüyor.
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