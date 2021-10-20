İZMİR Gaziemir'de Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde çiftlik kuruldu. Aralarında, tavşan, kaz, Pekin Ördeği ve tavukların da bulunduğu kümes hayvanlarını besleyen öğrenciler, kuluçka makinesinde dölledikleri yumurtalardan çıkan civcivleri de büyütüyor.
Kümes hayvanları okul bahçesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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