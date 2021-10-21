Bebeğini kaybeden genç kadının aşı pişmanlığı

İZMİR'DE 28 haftalık hamileyken Kovid-19 teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken bebeğini kaybeden Yasemin Özoğlu, aşı olmadığı için büyük pişmanlık duyduğunu söyledi. Buca'da yaşayan, bir çağrı merkezinde çalışan ve 2 kez düşük yapan Yasemin Özoğlu (42), çocuk özlemini giderme ümidiyle, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. 28. haftada korona teşhisi konulan Özoğlu, nefes almakta güçlük çekince yakınları tarafından Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Entübe edilen Özoğlu'nun bebeği, 3 gün sonra oksijen azalmasına bağlı olarak can verdi. Büyük üzüntü yaşayan genç kadın, çevremde 'Aşı kısırlığa yok açıyor', 'Bebekte genetik bir soruna neden olabilir' gibi olumsuz konuşmalar yapıldığı için aşı olmamıştım. Keşke aşı olsaydım. Şu an bebeğim yaşıyor olacaktı" dedi.

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