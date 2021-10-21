Eşini 104 yerinden bıçaklayıp ölmesini beklemişti! Cani koca istenen ceza belli oldu

İzmir'de dini nikahlı eşi Aysel Perkgün'ü (28) oğlunun gözü önünde dövüp canavarca hisle 104 yerinden bıçaklayarak öldürmeye çalışan Feyzi Duran (25) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet savcısı Nesli Sumru Tunç tarafından hazırlanan ve İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Duran'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi.

"KENDİSİNİ YARALADI" TİYATROSU SIRTTAKİ İZLE ÇÖKTÜ

İddianamede sanık Duran'ın eşini 104 kez bıçakladıktan sonra başında oturarak ölmesini beklediği belirtildi. Ayrıca, olayın dışarıdan duyulması üzerine sanık Duran'ın eşi Aysel Perkgün'ün kendisini yaraladığı mizansenini yaratmaya çalıştığı ancak bu yalanın sırttaki bıçak darbesi nedeniyle ortaya çıktığı iddianamede yer aldı.

1 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE

Olay, Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 29 Ağustos günü yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzi Duran (25) ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı. Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Feyzi Duran, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı. Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, bu kez de Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

EŞİNİN BAŞINDA OTURARAK ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Aysel Perkgün'ün 104 yerinden bıçaklanması olayı ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İzmir Cumhuriyet savcısı Nesli Sumru Tunç tarafından hazırlanan ve İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Duran'ın hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.

Duran'ın 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddinamade, Feyzi Duran'ın olay günü eşi ve babasıyla birlikte asma yaprağı almak için Manisa'nın Salihli ilçesine gittiği, döndükten sonra eşinin babası ile ilişkisi olduğu ithamında bulunduğu, daha sonra bıçaklama olayının gerçekleştiği vurgulandı. Sanık Duran'ın 104 yerinden bıçakladıktan sonra kanlar içerisinde yere yığılan eşinin başında oturarak ölmesini beklediği iddianamede yer aldı.

SANIĞIN YALANINI SIRTTAKİ BIÇAK DARBESİ ORTAYA ÇIKARDI

Sanık Duran'ın bağrışmalar nedeniyle olayın dışarıdan duyulması üzerine Aysel Perkgün'ün kendisini yaraladığı mizansenini yaratmaya çalıştığı ancak bu yalanın sırttaki bıçak darbesi nedeniyle ortaya çıktığı iddianamede yer aldı. Aysel Perkgün'ün kurtulduktan sonra eşinden şikayetçi olduğu, vücudunda eski yara izlerinin mevcut olduğu vurgulandı.

Sanık Feyzi Duran'ın ifadesinde eşinin uyuşturucu içip kendi kendini yaraladığı dair savunma yaptığı yer alırken, yaraların yerleri, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde akciğere kadar girmiş bıçak darbeleri, sırttaki bıçak yarasının sanığın yaptığı savunmayı çürüttüğü belirtildi.

EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Aysel Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, "Dosyada daha önce şüphelinin ifadesi kasten yaralama suçundan alınmıştı. Bizim müdahalemizle sayın savcımız soruşturma maddesini değiştirdi. Canavarca hisle ve tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açtı. Biz müvekkilimi 104 yerinden canavarca hisle öldürmeye çalışan Feyzi Duran'ın en ağır cezayı alması için elimizden ne geliyorsa fazla fazla yapacağız. Şüphelinin bir daha aramızda dolaşmaması için en yüksek cezaya çarptırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bebeğinin yanında defalarca bıçaklanmıştı! Yaşadığı dehşet anlarını anlattı