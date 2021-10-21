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Haberler İzmir Eski Kemalpaşa Belediye Başkanı korona virüse yenik düştü

Eski Kemalpaşa Belediye Başkanı korona virüse yenik düştü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, 1994-2004 dönemlerinde belediye başkanlığı yapan Mehmet Ali Özüdoğru (75) korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eski Kemalpaşa Belediye Başkanı korona virüse yenik düştü
İHA

21.10.2021, 23:41

Edinilen bilgiye göre, 1994-2004 dönemlerinde Kemalpaşa Belediye Başkanlığı görevini yapan Mehmet Ali Özüdoğru, 28 Eylül'de korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bir süre evde tedavi gördü. Daha sonra durumu ağırlaşan Özüdoğru, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 Yoğun Bakım Servisine kaldırıldı. 75 yaşındaki Özüdoğru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen korona virüse yenik düştü.
Mehmet Ali Özüdoğru'nun cenazesinin, Kemalpaşa ilçesinde yer alan Cennet Bahçesi Mezarlığı'ndaki camide cuma namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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