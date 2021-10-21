Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Balçova ilçesi Bahçelerarası Mahallesi Serçe Sokak'ta, bir ineğin kuyuya düşmesi üzerine durum, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.

Kemer bağlanarak kuyuya inen bir personel, ineği de bir kemerle bağladı. Kuyuya düşen inek, iş makinesi yardımıyla bulunduğu kuyudan çıkartıldı.

Güvenli bir şekilde kurtarılan inek daha sonra sahibine teslim edilirken, kurtarma anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.