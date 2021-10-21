Olay, 2 Eylül sabahı, Konak Varyant mevkisinde meydana geldi.
Güçlendirme çalışması yaptıkları KYK binasına gelen işçiler, karot makinesi, hilti ve matkabın bıraktıkları yerde olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerası kayıtlarından malzemelerin çalındığını anlayan işçiler, polise bildirdi.
Gelen ekipler, kamera görüntülerinden piyasa değeri 15 bin lira olan malzemeleri çalan şüphelinin eşkalini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.
KYK binasından hırsızlık güvenlik kamerasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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