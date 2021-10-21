Servet ödeyerek ayrıldığı eşinin aldattığını öğrendi

İzmirli işadamı Efendi D, anlaşmalı olarak boşandıktan 2 ay sonra eline geçen fotoğraflarla eski eşi Asuman Neval U'nun kendisini evli mimar Gökhan U. ile aldattığını öğrendi. Boşanma aşamasında 4 yaşındaki kızı L.A.D'nin daha rahat yaşaması için eşine aylık 3 bin lira nafakanın yanı sıra 4 milyon liralık dubleks villa ile 500 bin liralık lüks bir daire bırakan Efendi D, yargılamanın yeniden yapılmasını talep ederek, evlilik birliğini temelden sarsan eski eşinden 2 milyon lira maddi ve manevi tazminat istedi.

Torbalı'da yaşayan işadamı Efendi D. ile Asuman Neval U. geçen yıl boşanmak için davalık oldu. İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davada çift 31 Mart 2021'de boşandı. İşadamı Efendi D. anlaşmalı boşanma protokolü gereği 4 yaşındaki kızı L.A.D'nin daha rahat yaşaması için eski eşi Asuman U'ya aylık 3 bin lira nafakanın yanı sıra 4 milyonluk dubleks villa ile 500 bin liralık lüks daire bırakmayı kabul etti. Asuman Neval D. de eşi hakkında soruşturma aşamasında olan bazı şikayetlerinden vazgeçti.

PIRLANTA YÜZÜK ALDIRDI

İddiaya göre 31 Mart'taki boşanma kararı kesinleşmeden önce Efendi D'ye haber gönderen eski eşi Asuman Neval U, ortada bir çocuklarının olduğunu, bu nedenle barışmak istediğini, bunun için de kendisine güzel bir hediye alması gerektiğini ifade etti. Eşini çok seven Efendi D. teklifi kabul ederek Asuman Neval U'ya 250 bin liralık tek taş pırlanta yüzük, bir adet suyolu altın bileklik aldı. Hatta eşinin açtığı boşanma davasından kaynaklanan 40 bin liralık avukatlık masrafı ile evindeki 30 bin liralık tadilat masrafını da ödedi. İkili 27 Mart'ta Atakent'teki bir kafede kendi aralarında tekrar nişan yaptı. Efendi D. tekrar barıştıklarını düşünürken, Asuman Neval U. boşanma davası 31 Mart'ta kesinleşince eski eşi ile iletişimi keserek kendisini engelledi. Bu da yetmezmiş gibi yaptıkları protokol gereği vazgeçme dilekçesi verdiği bir şikayetle ilgili uzlaşmak için de Efendi D'den 4 milyon lira istedi.

İHANETİN FOTOĞRAFLARI

Efendi D. ikinci şokunu boşandıktan 2 ay sonra eline ulaşan fotoğraflarla yaşadı. Ankara Adliyesi hakimi N.U'nun mimar eşi Gökhan U. ile eski eşi Asuman Neval U'yu sarmaş dolaş gören adam beyninden vurulmuşa döndü. Efendi D'nin ulaştığı Gökhan U, suçlamaları reddetti. 31 Mart'ta boşandıklarını ancak fotoğrafların 18-22 Ocak'ta ve karlı bir manzarada çekildiğini gören Efendi D. soluğu avukatı Ercan Özgür'ün yanında aldı. Efendi D. eski eşi ve sevgilisi tarafından dolandırıldığını, bu şekilde kandırılarak kendisinden alınan malları geri alabilmek ve ödediği nafakayı iptal ettirmek için hukuki mücadele başlattı.

'BOSANMA ZİNA SEBEBİYLE OLMALI'

AVUKAT Ercan Özgür, "Anlaşmalı boşanma sürecinde Asuman Neval U'nun müvekkilimizin iradesini sakatladığı açıktır" dedi. İkilinin samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra ilişkiyi bildiği halde saklayan birçok tanığa ulaştıklarını söyleyen Özgür, şikayet dilekçesinde tarafların öncelikle zina sebebi ile boşanmalarını, mahkeme uygun görmezse davalının güven sarsıcı davranışları da dikkate alınarak evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Özgür, müvekkili Efendi D. için 2 milyonluk maddi ve manevi tazminat davası da açtıklarını dile getirdi.

METİN BURMALI