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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de terör operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticiler de var

Son dakika: İzmir'de terör operasyonu! Aralarında HDP'li yöneticiler de var

Son dakika haberi...İzmir'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen, aralarında HDP Torbalı ile Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Son dakika: İzmir’de terör operasyonu! Aralarında HDP’li yöneticiler de var
DHA

21.10.2021, 08:57 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021, 09:48

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen ve aralarında HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe başkanlarının da bulunduğu 17 şüpheli ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

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