‘Tuzla fayı yeniden alarm veriyor’

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 114 kişinin ölümüne neden olan 30 Ekim 2020 tarihindeki depremin etkilediği Tuzla fayını mercek altına aldı.

UYARIDA BULUNDU

Bölgeye giderek fay üzerinde inceleme yapan Sözbilir, "Son zamanlarda Akdeniz'de yaşanan deprem fırtınası nedeniyle bölgemizde de 7 büyüklüğünde deprem riski var. Tuzla fayı bu aralar çok sıkı takip edilmeli" şeklinde konuştu.

Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini belirterek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulunan Sözbilir, "Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Geçtiğimiz günlerde Girit adasının doğusunda da 6.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay Helen Yayı ile Kıbrıs Yayı arasındaki yırtılma fay zonuna karşılık geliyor" ifadelerini kullandı. Bu hat boyunca Anadolu levhası altına dalan Afrika levhasının yırtıldığını söyleyen Sözbilir, şöyle devam etti:

FAYLARI TETİKLEYEBİLİR

"Girit Adası üzerinde ve doğusunda ard ard meydana gelen 3 ana şok nedeniyle yoğun bir artçı deprem aktivitesi bekleniyor. Eğer bu deprem aktivitesinin boşalttığı enerji doğuya doğru aktarılırsa Kıbrıs yayı üzerindeki faylarda tetiklenme yaşanabilir. Bu durumda Antalya Körfezi ile Kıbrıs Adası arasındaki ve Kıbrıs ile İskenderun Körfezi arasındaki bölgede bulunan ve çok uzun zamandır deprem üretmeyen sismik boşluk niteliğindeki faylar deprem üretmeye başlayabilir. Yani Helen Yayı üzerinde meydana gelen depremler Kıbrıs Yayı üzerindeki fayları tetikleyebilir" dedi.

'KARADAKİ ETKİNİN YANINDA TSUNAMİ DE OLABİLİR'

BÖLGENİN sürekli izlenmesinde fayda olduğunu kaydeden Sözbilir, "Helen Yayı üzerindeki deprem aktivitesinin boşalttığı enerji doğuya doğru aktarılırsa Kıbrıs yayı üzerindeki faylarda tetiklenme yaşanır. Bu durumda İzmir ve Ege Bölgesi'nde bir süre rahatlama olabilir. Bu fayın 7 büyüklüğünde deprem üretmesi durumunda ise özellikle bizim batı kıyılarımız olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görür. Karadaki etkinin yanı sıra tsunami de oluşabilir" dedi.

FATİH ŞENDİL