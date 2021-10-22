Başkan Çankaya’dan çevreye duyarlılık mesajı

BALÇOVA Belediye Başkanı Fatma Çalkaya periyodik olarak yaptıkları dere temizliklerinin fotoğraflarını paylaşarak çevre kirliliğine karşı verdikleri savaşta vatandaşlardan da kendilerine destek olmalarını istedi. Şubat ayındaki aşırı yağışlarda zarar gören Balçova'da bir yandan derelerin ıslahı yapılırken diğer yandan da temizliği yapılıyor. Sokak ve çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak derelerin temizliğini yaptıkları ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, vatandaşlardan da çevre kirliliğine karşı duyarlı olmalarını istedi. Bir haftada derelerden tonlarca atık topladıklarını belirten Çalkaya "Biz doğayı korumazsak, doğanın bize acımayacağını ezberlememiz gerekiyor. Lütfen daha duyarlı olalım" diyerek vatandaşlardan çevre kirliliğine karşı verdikleri savaşta kendilerine destek olmalarını istedi.

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