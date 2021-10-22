Büyükşehir yine heykel peşinde

İzmir'de 117 kişinin ölümüne neden olan 30 Ekim 2020'deki depremin yıldönümü yaklaşırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den 'akıllara durgunluk veren' bir icraat geldi. Bugüne kadar İzmir'e çok sayıda heykel ve anıt yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, deprem konusunda hala taze olan acıları dindirecek köklü adımlar atmak yerine yine 'en iyi bildiği iş olan heykel yapmaya' yöneldi.

ADETA ADRESE TESLİM İHALE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki parka depremde ölenlerin anısına yaptırdığı gerekçesiyle bir anıt yaptırmak için ihaleye çıktı. 22 Eylül'de gerçekleştirilen ihale adeta evlere şenlik şeklinde gerçekleştirildi. Kamu İhale Kanunu'nun 21/F maddesine göre 'pazarlık' usulü ile adeta adrese teslim şekilde yapıldı ve sadece İstanbul Arnavutköy'den Detay Kalıp Yapı Süsleme Ltd. şirketinden teklif alındı. Firma 401 bin 625 lira yaklaşık maliyet tespit edilen anıt için 400 bin 500 lira teklifte bulundu. Yani pazarlık usulü ile yapılan ihalede fiyat, yaklaşık maliyete göre sadece 1125 lira düşürülebildi.

15 Ekim'de sözleşme imzalanan firmaya heykeli dikmesi için sadece 5 gün süre verilmesi ise dikkat çekti.

Buna göre 20 Ekim'de yani önceki gün anıtın tamamlanması gerekiyordu. Ancak, Yeni Asır'ın yaptığı incelemede daha heykelin dikilmediği, çalışmaların ise yeni başladığı görüldü. Bu arada adeta adrese teslim şekilde yapılan ihalenin ardından firmayla sözleşme imzalanmasının ardından işin yapılacağı sürenin bu kadar kısa tutulması anıtın firmaya fırhrı ihaleye çıkmadan önce yaptırıldığı ve sadece resmi prosedürü tamamlamak için ihaleye çıktığı şeklinde yorumlandı. Öte yandan sanatsal değeri olan bir anıtın yapılması için bir heykeltıraştan hizmet alınması yerine bir inşaat şirketine yaptırılması ortaya nasıl bir anıt çıkacağı konusunda kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Anıtın depremin yıldönümüne kadar tamamlanması için çalışıldığı kaydedildi.

IHALE ÜSTÜNE İHALEYE ÇIKIYOR

İZMİR'DE hizmetten çok heykel yapımına ağırlık veren İzmir Büyükşehir Belediyesi en son Alsancak'ta 2 milyon liraya Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te yapılan bombalı terör saldırısında ölenler anısına anıt yaptırdı. Bir yandan deprem anıtını sarsıntının yıldönümü olan 30 Ekim'e yetiştirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, kente Hacıbektaş Veli heykeli yapılması için ihaleye çıktı. E-ihale yöntemiyle yapılacak ihale önümüzdeki 3 Kasım'da 14.30'da gerçekleştirilecek.

ERHAN GÜLENÇ