Havuzunu temizlemeyene zorunlu hizmet bedeli

İZMİR Çeşme Belediyesi, kış aylarında özellikle kapalı ve sulak alanlarda üremenin engellenmesi için larva mücadelesi gerçekleştiriyor. Belediye bu kapsamda, ilçe sınırlarında bakımı yapılmayan yüzme ve süs havuzlarının bakımını yaparak ilaçlama ve diğer temizlik giderleri karşılığında metrekare başına 250 TL zorunlu hizmet bedeli alacak.

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