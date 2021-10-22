İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında D.K. ile eşi A.K'nin ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.
Bunun üzerine ikametlerinde gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Çiftin, daha önce FETÖ ile iltisaklı şirketlerde görev yaptıkları öğrenildi.
İzmir'de FETÖ soruşturmasında evli çift gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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