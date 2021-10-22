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İzmir'de FETÖ soruşturmasında evli çift gözaltına alındı

Son dakika haberi... İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen evli çift gözaltına alındı.

İzmir’de FETÖ soruşturmasında evli çift gözaltına alındı
AA

22.10.2021, 13:16

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında D.K. ile eşi A.K'nin ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi.

Bunun üzerine ikametlerinde gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Çiftin, daha önce FETÖ ile iltisaklı şirketlerde görev yaptıkları öğrenildi.

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