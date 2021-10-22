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İzmir'de kan donduran kaza! Motoru 30 metre fırladı

Son dakika... İzmir'in Gaziemir ilçesinde direğe çarpan otomobil sürücüsü kaza yaptı. Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

22.10.2021, 12:08 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021, 12:10

Edinilen bilgiye göre kaza Gazi Mahallesi Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Semihcan Koyuncu idaresindeki 35 APA 296 plakalı otomobil, alt geçit girişi yan yolda bulunan demir direğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru 30 metre ileri fırladı. Kaza nedeniyle otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerince ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Koyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin refüjdeki demir direğe çarpması, aracın savrulması ve motorunun yola fırladığı anlar yer aldı.

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