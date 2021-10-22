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İzmir’de silah kaçakçılarına pazarlık esnasında baskın: 5 tutuklama

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir kıraathanede silah kaçakçılığı yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçen ve pazarlık esnasında baskın yapan polis ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Ruhsatsız silahlarında ele geçirildiği operasyonla ilgili gözaltına alınanlar tutuklandı.