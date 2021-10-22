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Haberler İzmir Tekerlekli sandalyede yaşamla dans

Tekerlekli sandalyede yaşamla dans

Tekerlekli sandalyede yaşamla dans

22.10.2021

İZMİR'DE 7 yıl önce tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmeye başlayan SMA Tip-2 hastası Sude Yubaş (21), hayata dansla tutundu. Azimle çalışıp başarılı bir dansçı olan Yubaş, hedefinin Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası olduğunu söyledi. Grafiker Sude Yubaş'a 2014'te kaslarındaki güçsüzlük üzerine doktorlar tarafından SMA Tip-2 teşhisi konuldu. 14 yaşında SMA ile tanışıp, tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Yubaş, bu zorlu süreçte bir arkadaşının tavsiyesiyle 2017'de 'Tekerlekli Sandalye Dans Projesi'ne katılmaya karar verdi. Sude'nin hedefi, Tekerlekli Sandalye Türkiye Dans Şampiyonası'na katılmak.
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