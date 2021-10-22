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Haberler İzmir Trafik ihlallerine drone destekli denetim

Trafik ihlallerine drone destekli denetim

Trafik ihlallerine drone destekli denetim

22.10.2021

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması için drone destekli denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 14 sürücüye 'emniyet şeridini ihlal', 29 kişiye 'emniyet kemeri takmamak', 13 kişiye 'yasak olan yerlerden geçmek', 3 kişiye 'kask takmamak', 3 sürücüye 'seyir halinde cep telefonu kullanmak', 2 kişiye 'sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak' ve 1 kişiye de 'muayenesiz araç kullanmaktan toplam 34 bin 228 lira ceza uygulandı. Öte yandan yoğun trafikte emniyet şeridini kullandığı tespit edilen bir araç sürücüsünün polis ekiplerince çevrildiği anlar havadan görüntülendi.

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