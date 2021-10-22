Yunan askeri göçmenlerin yanmasını gülerek izlemis

YUNAN askerinin Türk karasularına ittiği mültecilerin bulunduğu teknede benzin varili patladı. Alevlerin içinde kalan göçmenlere yardım etmeyen Yunan askerinin, acı dolu anları gülerek izlediği öğrenildi. 4'ünün vücudunda yanıklar oluşan 11 mülteciyi ise Türk Sahil Güvenliği ekipleri kurtardı.

Alevlerin yaktığı 4 mülteci Aydın ve İzmir'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Edirne'de ise yine Yunan askeri tarafından paraları ve değerli eşyaları alınan, sopa ve coplarda dövüldükten sonra Meriç nehrine atılan Fas uyruklu 13 mülteci kentte bir şantiyeye sığındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE