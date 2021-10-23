500 gram daha alırsa tedavi olamayacak

İzmir'de yaşayan Özgün ve Özlem Meriç çiftinin 5 yaşındaki SMA (spinal müsküler atrofi) hastası kızları Duru'nun tedavisinde kritik günlere girildi. Belirli yaş ve kiloya kadar tedavi edilen hastalık için Duru'nun annesi, kızı 500 gram daha almasın diye mamasını sulandırarak vermek zorunda kalırken, güçsüz kaldığı için rahatsızlanan Duru bebek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



KARNINDAN BESLENİYOR

AKCİĞERLERİ havasız kaldığı ve solunum güçlüğü çektiği için 6 aylıkken boğazına delik delinen Duru bebek solunum cihazına bağlı olarak hayatını devam ettiriyor. 6 aylıktan bu yana karnından mama ile beslenen Duru için annesi kilo almasın diye mamayı sulandırarak veriyor. Bu nedenle güçsüz kalan Duru bebek, delik boğazından hastane mikrobu kaptığı için Ege Üniversitesi'nde tedavi görüyor. Duru'nun acil olarak SMA hastalığının tedavisi için yurtdışında bulunan ve 1 milyon 840 bin Euro'luk Zolgensma ilacına ulaşması gerekiyor. Bu ilacın alınmaması halinde ise karaciğer enzimleri yükselen Duru için tedavi imkanı kalmıyor. Anne Özlem Meriç, tedavi için gereken rakama ulaşamadıklarını söyledi. "Duru'ya Ses, Nefes Ol" adıyla kampanyanın sürdüğünü belirten Meriç, "Hastalığın ABD, Almanya, Macaristan, Dubai gibi ülkelerde yüzde 95 başarı oranı sağlayan gen tedavisi mevcut ancak çok pahalı. Tek sefer uygulanan bu ilaç ile gen tedavisinde çocuklar 2 ayda ayakta durmaya başlıyor. Bir kampanya başlattık. Destek olmak isteyen vatandaşlar 'shopier' mağazasından 'dreamofduru Duru'ya Ses Nefes Ol' hesabına tıklayarak ürün alabilirler" diye konuştu.

YARDIM HESAPLARI

TR 31 0006 4000 0013 4032 2478 37

Alıcı: Özlem ÖZDEMİR MERİÇ Açıklama: Duru Duru yaz 1704'e sms gönder Duru'ya Nefes Ol (Turkcell ve Türk Telekom hatlar için geçerli her sms 20 TL)