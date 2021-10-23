Ankara merkezli iki soruşturmada 81 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, memurluk sınavları öncesinde soruları aldıkları belirlenen 29 şüpheli ile örgütün Jandarma'nın 'mahrem hizmetler' soruşturmasında 18 astsubay ve 78 eski askeri öğrenci toplam 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan eski Dışişleri çalışanı 14 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli 37 ilde FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda ise şu ana kadar 67 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.