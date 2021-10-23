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Haberler İzmir Buca'da zehir evi! Polis kıskıvrak enseledi

Buca'da zehir evi! Polis kıskıvrak enseledi

Son dakika... İzmir'de uyuşturucu operasyonu. İzmir’in Buca ilçesinde, seraya çevrilen evde çadır içinde uyuşturucu yetiştiren M.K.K. ve S.N.Ö., polis operasyonuyla yakalandı.

Buca’da zehir evi! Polis kıskıvrak enseledi

23.10.2021, 12:03

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından seraya çevrilen adrese baskın yapan ekipler, kurulan çadırda uyuşturucu imalatı yapıldığını saptadı.

Evde yapılan aramada kenevir bitkileri ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K.K. ve S.N.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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