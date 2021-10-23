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Haberler İzmir Hamza Dağ'dan Altay'a şampiyonluk temennisi

Hamza Dağ'dan Altay'a şampiyonluk temennisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, tamamlanma aşamasına gelen Alsancak Stadı ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah Altay bu statta şampiyonluk yaşar temennisinde bulunuyorum" dedi.

Hamza Dağ’dan Altay’a şampiyonluk temennisi
DHA

23.10.2021, 14:25

Tarihi statta açıklamalarda bulunan Dağ, "Bu statta dostluk ve güzellik içerisinde ancak İzmirli takımların kazandığı maçlar oynanması. Stadımız İzmir'e ve ülkemize hayırlı olsun. Açıkçası inşallah Altay bu statta şampiyonluk yaşar temennisinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gürsel Aksel Stadı'nın ardından Alsancak Stadı inşaatının da tamamlandığına dikkat çeken Hamza Dağ, "Alsancak Stadı İzmir'e çok önemli katkılar sağlayacaktır. Şu anda Süper Lig'de iki takımımız var. Altay ve Göztepe'nin yeni statlarda çok başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" diye konuştu.

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