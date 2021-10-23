İstinyePark İzmir kapılarını açtı

Ege Bölgesi'nin alışveriş, yeme içme ve eğlence merkezi olmaya hazırlanan ve bölge turizmine de önemli bir katkı sağlamayı hedefleyen İstinyePark İzmir'in kapıları ziyaretçilerine açıldı. Üçkuyular'daki İstinyePark'ın 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlandı.

YERLİ, YABANCI MARKALAR

450 milyon dolarlık bir yatırımla Orjin Grup tarafından geliştirilen kapsamlı projede, 270 mağazalı 79.600 m2 lik kiralanabilir ticari alana sahip alışveriş merkezi ve 161 odalı beş yıldızlı bir otel, 45.000 metrekarelik şehir içi dağılım otobüs terminalinin yanı sıra, yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde bir şehir parkı yer alıyor. İzmir'e yapılan ikinci en büyük özel yatırımı hayata geçiren İstinyePark, İzmir ve çevre illeriyle Ege Bölgesi'nin alışveriş, gastronomi, sosyalleşme ve eğlence merkezi olmayı hedefliyor. İstinye- Park İzmir'de alışveriş severlerin aradığı tüm yerli ve yabancı markalara ev sahipliği yapan markalar caddesi, farklı tüketim alışkanlıklarına sahip tüm ziyaretçilerin günlük yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mağaza karması yer alıyor. Ege'nin ılıman iklimi ve yaşam tarzından hareketle açık havada oturumu olan restoran ve kafeler arasında Ege Bölgesi'nin güçlü markaları ve eşsiz lezzetleri de ziyaretçilerini bekliyor.



ENERJİK BİR YASAM ALANI SUNUYORUZ

ORJİN Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mert Kurşun İstinyePark İzmir'in açılışı ile ilgili yaptığı değerlendirmede. "450 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirdiğimiz projemiz, şimdiye dek İzmir'e yapılan ikinci en büyük özel yatırım olarak nitelendiriliyor. Biz İstinyePark İstanbul'u marka haline getiren ve diğer AVM'lerden farklılaştıran tüm ayrıştırıcı unsurlara İstinyePark İzmir projesinde de yer verdik. İstinyePark İzmir'in mimarisinde alışveriş severlere güvenli ve keyifli vakit geçirme imkanı sunacak, modern ve aydınlık bir mekan yaratan uzay çatı sistemi kullandık. Mimaride yenilikçi tasarımımızla alışveriş merkezi olmasının yanı sıra ziyaretçilerimize mutluluk veren ve enerjik bir yaşam alanı sunmak önceliklerimiz arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.

ERCAN AKGÜN