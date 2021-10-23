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Haberler İzmir Metro A.Ş’de toplu sözleşme imzalandı

Metro A.Ş’de toplu sözleşme imzalandı

Metro A.Ş’de toplu sözleşme imzalandı

23.10.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işveren sendikası Sosyal SODEM-SEN ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında greve saatler kala gerçekleşen toplantının sonunda uzlaşı çıktı. Taraflar toplu iş sözleşmesini imzalarken, dün saat 05.00'te yapılacak grev gerçekleşmedi. Anlaşmayla en düşük ücret 4 bin 729 TL'ye çıkarıldı.

■ MERT ALPDÜNDAR

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