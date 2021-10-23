Metro A.Ş’de toplu sözleşme imzalandı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işveren sendikası Sosyal SODEM-SEN ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında greve saatler kala gerçekleşen toplantının sonunda uzlaşı çıktı. Taraflar toplu iş sözleşmesini imzalarken, dün saat 05.00'te yapılacak grev gerçekleşmedi. Anlaşmayla en düşük ücret 4 bin 729 TL'ye çıkarıldı.

■ MERT ALPDÜNDAR