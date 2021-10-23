Soyer’in arkadaşı olmak varmış! Cıttaslow kıyağı

İzmir Köy-Koop Başkanı eşi Neptün Soyer enginar, süt, kavurma ticareti yapan, Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşlarını belediyede yönetici kadrolarına yerleştiren, hatta bir ara makam şoförü Hüseyin Sezer'i bile belediyeye ait İZDENİZ'de yönetici yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Halkapınar'daki tarihi meslek fabrikasını İstanbullu Adıgüzel Vakfı'na verme ısrarının altından da bir başka eş-dost ilişkisi çıktı.



FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

ADIGÜZEL Vakfı'nın kurduğu Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu'nun Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Rıdvan Yurtseven ve okulun danışma kurulu üyeleri Prof. Dr. Murat Barkan ve Bülent Köstem, Soyer'in Cittaslow Türkiye yönetiminden ahbapları çıktı. Yurtseven ve Barkan, Cittaslow Türkiye Bilim Kurulu'nda yer alırken Bülent Köstem Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü ve aynı zamanda Cittaslow Metropol İzmir Projesi Koordinatörü olarak görev yapıyor. Cittaslow Uluslararası Başkan Yardımcısı olan Tunç Soyer'in bugüne kadar bu 3 isimle Türkiye'nin birçok yerinde beraber etkinliklere katıldığı ve birlikte fotoğları da ortaya çıktı.



İMZA DA FİLECİ ŞEVKET'TEN

ÖTE yandan Adıgüzel Vakfı ile belediyenin imzalaması için hazırlanan protokolde de Soyer'in Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı yaptığı Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunu Şevket Meriç'in imzası bulunuyor. Bu arada Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu'nda Danışma Kurulu'nda yer alan ve bununla birlikte Adalet Programı'nda "öğretim görevlisi" olarak yer alan Ali Rıza İlgezdi'nin de Ataşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Battal İlgezdi'nin yeğeni olduğu kaydedildi. İlgezdi'nin eşi Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

■ ERHAN GÜLENÇ