Yeni Asır haberini paylaşan CHP’lilere soruşturma

CHP İzmir İl Yönetimi haftalık olağan toplantısı İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında gerçekleştirdi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bizzat Yücel ile görüşerek kendisine muhalif 6 ismin 'grup kararına uymadığı' gerekçesi ile disipline gönderilmesi için dilekçe vermişti. Toplantıda yapılan inceleme sonrası disiplin talebi reddedildi.

İNCELEME YAPILACAK

TOPLANTIDA görüşülen bir diğer Gaziemir dosyası ise sosyal medya paylaşımları oldu. Arda'ya muhalif meclis üyeleri, Halil Arda'ya yakın 6 üyenin Nisan ayında Yeni Asır'da yayınlanan bir haberi sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili şikayette bulunmuştu. İl yönetimi paylaşımı yaptığı öne sürülen isimler hakkında inceleme komisyonu kurulması kararı aldı. Bu 6 meclis üyesinin Belediye Başkan Yardımcıları Necati Kırmaz ve İzel Zenginobuz Derinsu ile Ali Kavasu, İbrahim Özkara, Nimet Şekercioğlu ve Nilgün Karadeniz olduğu öğrenildi.